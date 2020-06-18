بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك إسبانيا فيليب السادس بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده.



وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك إسبانيا، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لملك إسبانيا فيليب السادس بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده.



وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك إسبانيا، ولحكومة وشعب إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.