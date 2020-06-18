أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى لـ«عكاظ» أن توصية صرف مكافأة لخريجي الجامعات الأهلية في القطاع الصحي في سنة الامتياز وذلك أسوة بزملائهم في الجامعات الحكومية تعتبر توصية قديمة تم اعتمادها من حوالى عامين ونصف إلا أنه لم يتم تنفيذها على الرغم من اعتمادها من قبل مجلس الشورى، وأضاف الأعضاء أن الكادر الطبي يستحق منا الكثير وأشاد بهم الملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء وهم محل فخر واعتزاز لنا كل ذلك في سبيل راحة المواطن والمقيم.



وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون أن التوصية التي تقدمنا بها تستهدف طلاب الكليات والجامعات الأهلية في التخصص الصحي، ففي سنة الامتياز تصرف وزارة التعليم لطالب الجامعة الحكومية حوالى 10 آلاف ريال وللطلاب المبتعثين أيضاً ولكن لا تصرف لطلاب الكليات والجامعات الأهلية إلا أنه على العكس تماماً نجد أن ولي أمر طالب سنة الامتياز في الكلية الخاصة يدفع للكلية الرسوم، وأشار اللواء السعدون إلى أن توصيتنا تأتي تأكيداً لقرار مجلس الشورى السابق الصادر قبل أكثر من عامين وهذه التوصية جاءت للتأكيد على القرار، وأضاف اللواء السعدون أن الكادر الطبي يستحق منا الكثير وأشاد بهم الملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء وهم محل فخر واعتزاز لنا كل ذلك في سبيل راحة المواطن والمقيم.



كما أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل الفضل أن المجلس قد اعتمد توصية اللجنة الصحية بضرورة صرف مكافأة لخريجي الجامعات الأهلية في القطاع الصحي في سنة الامتياز وذلك أسوة بزملائهم في الجامعات الحكومية، وأشار الدكتور الفضل إلى أننا تقدمنا أنا والدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى قبل نحو عامين ونصف بهذه التوصية وتبناها مجلس الشورى وصدر قرار مجلس الشورى بخصوص هذه التوصية إلا أنه لم يتم الأخذ بقرار مجلس الشورى السابق، وفي العام الحالي تقدم بالتوصية اللواء عبدالله السعدون وتبنت اللجنة الصحية هذه التوصية وأكدت على قرار مجلس الشورى السابق الذي كان بناء على توصية من الدكتورة منى آل مشيط، وأضاف الدكتور الفضل أننا نستشعر معاناة الشباب الذين يدرسون في كليات أهلية والامتياز يعتبر جزءاً من القيام بالعمل وليس دراسة بقدر ما هو تطبيق عملي، وذكر الدكتور الفضل أبناؤنا الدارسون في الكليات الأهلية في أقسام القطاع الصحي هم الجيش الأبيض المستقبلي لنا فكلنا رأينا خلال أزمة كورونا كيف تفاعل الطاقم الطبي بكل تفان وإخلاص في العمل.



فيما ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أنه تم التقدم بتوصية في ما يخص مستهدفات الرعاية الطبية الأولية فهنالك أهداف ونسب لم يتم تحقيقها حتى الآن ولذا نطالب بالأسراع في تحقيق هذه الأهداف من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.