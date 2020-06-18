نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) 1441/10/25هـ (903) جولات رقابية، و(11) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها قيد (117) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و(98) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(39) مخالفة للأنشطة المستثناة لمزاولة النشاط خلال ساعات الحظر، و(3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.



وتم الانتهاء من غسل وتعقيم وتطهير (890) موقعاً، باستخدام (181849) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، بمشاركة (477) فرداً بالإصحاح البيئي، فيما تم رفع (7848) طناً من النفايات، و إزالة (3772) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9522) من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.



وتأتي هذه الجولات وأعمال الإصحاح البيئي وأعمال النظافة ضمن التدبير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس «كورونا»، حيث تواصل أمانة الشرقية جهودها المبذولة في غسل وتعقيم وتطهير كافة المواقع والمرافق، وأماكن التجمعات في المنطقة، وفق خطة دورية تنفذها الأمانة بشكل يومي لتتم آلية التعقيم والتطهير بشكل متكرر؛ لضمان بيئة صحية للمجتمع ولسلامة أفراده من هذا الوباء.