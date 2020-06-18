أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية صباح اليوم (الخميس) برنامج «التطوع الإرشادي من التمكين إلى الاستدامة 2030» قدمته رئيسة وحدة الخدمات الإرشادية عيدة القحطاني، بحضور 62 متطوعة.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم التطوع وتقديم الرؤية الجديدة للعمل التطوعي وتأهيل المتطوعين لاكتساب شعور الانتماء للوطن والمجتمع والعمل.



واشتمل البرنامج التدريبي على حزمة من المحاور انطلاقاً من مفهوم العمل التطوعي، ومزاياه، ودوافعه، والمبادئ الرئيسية للعمل التطوعي والسلوك والفعل التطوعي، كذلك بعض الأفكار التي تساعد على انتشار ثقافة التطوع، إضافة إلى التطوع والتجارب الجديدة.