أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن النشاط السياحي سيستأنف نهاية شوال، بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا، بحسب موقع «العربية».

وذكر الخطيب خلال لقاء تلفزيوني (الأربعاء) أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن ٨٠٪ من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحاً أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار ٢٤ ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.

وكانت «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل برنامج الصيف لأطول مسار سياحي بطول ١٨٣٥ كلم من أبها إلى تبوك مروراً بالباحة والطائف وجدة ورابغ وينبع، مستهدفاً السياحة الداخلية بالتنقل بالسيارات لوجود إجراءات صارمة على الطيران.

كما وضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة «كورونا»، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.