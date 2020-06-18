أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدات رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أمس (الأربعاء)، بمناسبة الذكرى السنوية لمهمة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء.وفي تغريدة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قال: «عندما كنت صغيراً، علّمتني مهمة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء أن أجعل حدودي السماء.. ذكرى انطلاق مهمته إلى الفضاء برهانٌ واضح على أن الأحلام مهما كبُرت تتحقق بالشغف والإصرار».وقال سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي في تغريدته: «35 عاماً مرّت على نجاح الأمير سلطان بن سلمان في إحياء حلم استكشاف الفضاء في أذهاننا.. شكراً لأنك أثبت لنا أننا قادرون على تحقيق طموحاتنا مهما كبُرت.. نجاحك نموذج مازلنا نحتذي به ونستلهم منه».