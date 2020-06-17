أرجعت وزارة البيئة والمياه والزراعة التدهور البيئي الذي تعاني منه المملكة إلى ٩ أسباب رئيسية.وبينت الوزارة في نشرات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتصحر، أن هذه الأسباب تمثلت في الرعي الجائر فوق طاقة المرعى غير المستدام، والنمو الكبير في أعداد الماشية، والاحتطاب الجائر (قطع الأشجار واجتثاثها)، والأساليب الزراعية الخاطئة، والتمدد الحضري والتنموي غير المرشد، والاستخدام غير المرشد للمياه، والممارسات السلبية أثناء التنزه، وفترات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة وعوامل التغير المناخي، وأنشطة التعدين والمقالع.وأوضحت الوزارة أن معظم المراعي في المملكة تعاني من التدهور البيئي بسبب ضعف القدرة الإنتاجية للمراعي (35 كغم مادة جافة في الهكتار الواحد فقط)، وانخفاض مساهمة المراعي في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية إلى أقل من ٣٠٪، وزيادة الحمولة الرعوية الحالية بـ3 أضعاف إنتاجية المراعي المستدامة، واختفاء الأنواع الرعوية المهمة وتعرض بعضها للانقراض بسبب الرعي المبكر، وانتشار الأنواع النباتية غير المرغوبة للماشية (الانتهازية والشوكية والسامة).