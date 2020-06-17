كشف أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن انخفاض حالات الإصابة بفايروس كورونا في المنطقة بشكل كبير ومبشر، معلناً أن نسبة التعافي بين المصابين في المنطقة تجاوزت 80%، مشيداً بالجهود الكبيرة التي أدتها الجهات المختصة لحماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا، معتبراً إياها ملحمة وطنية تسجل لهم مقارنة مع ما يحدث في العالم.ووصف الدفعة الـ12 من خريجي جامعة فهد بن سلطان بالأميز بين الدفعات السابقة، لما مرت به من ظروف مميزة واستثنائية.وأضاف خلال رعايته أمس احتفالية التخريج التي ضمت 305 طلاب وطالبات: يسعدني أن أكون معكم لمشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم، ودفعتكم مميزة لأنها تمر بظروف مميزة، ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة، وسط هذه الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم لتنطلقوا إلى آفاق أخرى، مثمناً الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن بصورة عامة، ما يؤكد حرصها على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشاريع كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشاريعها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان.حضر الاحتفالية المقامة في مقر الجامعة مديرو الجهات الحكومية والعسكرية والطلاب والطالبات الأوائل، فيما شارك الخريجون والخريجات والبالغ عددهم 254 من حملة درجة البكالوريوس في 11 تخصصا، و51 طالبا وطالبة في 4 تخصصات في مرحلة الماجستير،في الاحتفالية، عبر الاتصال المرئي.