سعت وكالة التمكين والضمان الاجتماعي من خلال توجيه جهودها خلال فترة المنع لحث المستفيدين والمستفيدات من الضمان على الاستفادة من هذا الوقت والعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم وزيادة ثقتهم بقدراتهم والعمل على صقلها وتنميتها بما يتناسب مع المتغيرات في سوق العمل في الفترة الحالية.

وتم تمكين أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة بالربع الثاني من عام 2020 من خلال إقامة الفعاليات الافتراضية وتعليمهم وتدريبهم عبر منصات إلكترونية وبالتعاون مع جهات داعمة والعمل مع مدربين لديهم الخبرة والكفاءة.

وتحتوي الدورات على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تلبي الاحتياجات الأساسية لسوق العمل، وتقدم دروسا في مجالات مختلفة منها إدارة المشاريع، ومهارات التواصل، والسكرتارية التنفيذية، إضافة إلى دروس خاصة في مهارات الاستعداد الوظيفي، وأخرى في مجال تطوير الذات والقدرات.

وتهدف هذه الفعاليات الافتراضية والبرامج التدريبية إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من الاندماج في سوق العمل، وتحقيق أهداف الرؤية من الاحتياج إلى الإنتاج، وتوجيه المستفيدين والمستفيدات للمسار الصحيح عند بداية مشروعهم الإنتاجي.