أسقط مجلس الشورى، اليوم، توصية تعيين قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية، التي قدمها عضو المجلس عيسى الغيث، رغم انحياز 58 عضوا للتوصية، إلا أن رفض الأغلبية أفشل تمريرها.

وفي أول تعليق بعد إسقاط التوصية، عبرت عضو المجلس لطيفة الشعلان، عبر حسابها في «تويتر»، عن أسفها لإسقاط التوصية، قائلة: «مع ذلك لا يصح إلا الصحيح.. تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلا أو كثيرا».

ويأتي رفض «الشورى» للتوصية بعد نحو عامين من إسقاط توصية مماثلة تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، لطيفة الشعلان وزميلاها فيصل الفاضل وعطا السبيتي، في عام 2018 بتعيين قاضيات، وصوت عليها آنذاك 53 عضواً من 150 أعضاء المجلس.

ويلاحظ أن كلا من توصية الغيث وتوصية الشعلان وزميليها السابقة تدعو إلى عمل النساء بالقضاء، إلا أن الفارق هو أن توصية الغيث تطالب بدراسة تعيينهن في محاكم الأحوال الشخصية تحديدا، بينما التوصية السابقة طالبت بتعيينهن قاضيات في العموم. وفيما نصت التوصية الأولى على الدراسة، طالبت السابقة بالتمكين المباشر للنساء.