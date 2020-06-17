ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موقعا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، وقال إن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة 9600 كغم بصل إثر بلاغ تقدم به مواطن، حيث كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة.

مبيناً أنه تم إتلاف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000 كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته.

وتم حجز المركبة المخصصة للنقل واستدعاء مالك الموقع لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وأكد مكاوي أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات.