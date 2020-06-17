باشرت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف حريقا بمنزل مواطن بمركز قيا جنوب الطائف.

وبحسب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف فإن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف تلقى بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق بمنزل بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ويحتوي على 4 غرف نجم عن الحادث وفاة 4 مواطنين من قاطني المنزل. وأبان المقدم الشريف أن فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية.