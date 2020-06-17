أطلقت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق الرابع عشر من يونيو الجاري بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالرياض.



وشارك منسوبو الهيئة في حملة التبرع إضافة إلى المتطوعين تحت مظلة الهيئة، والقسم النسائي، حيث تم جمع أكثر من أربعين كيس دم خلال هذه الحملة والتي استمرت لمدة يومين.