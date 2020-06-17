فيما تواصل المملكة حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تشعل فتيلها قطر في المنطقة، الأمر الذي أكده فريق تحكيم منازعات التجارة العالمية أخيراً، تلقى النظام القطري صفعة جديدة، إذ أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً يبين أن موقف المملكة تجاه قطر مبرر لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، ليسجل كأول حكم قضائي دولي يقر أن إجراءات السعودية المتخذة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، فضلاً أنه لم يجد أي دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي السعودية.لم تنفك قطر مواصلة سلسلة ادعاءاتها الكيدية ضد المملكة منذ بدء المقاطعة إلا أنها كانت تتلقى الصفعة تلو الأخرى فرفض منظمة التجارة العالمية مزاعم الدوحة منعها من إجراءات الإنفاذ المدني المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في السعودية، يعد انتصاراً قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً للمملكة تجاه العبث القطري.التزام المملكة منذ تأسيسها بإنفاذ الأنظمة كونها دولة مؤسسات وقانون انعكس على قوة ومتانة التشريعات السعودية والتقدير الدولي الكبير الذي تحظى به في المحافل الدولية، فموقفها راسخ تجاه حماية الملكية الفكرية لا يتأثر بأي أزمات سياسية، ولن تضرها الافتراءات القطرية ومحاولة النيل منها واتهامها زوراً بالمسؤولية عن عمليات قرصنة غير شرعية، نفاها فريق التحكيم التابع للمنظمة.درس أخلاقي جديد قدمته المملكة لقطر بعد أن أثبتت التزامها التام بحقوق الملكية الفكرية، ولتؤكد أنها متمسكة بحقها السيادي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة أمنها واستقرارها ضد تهديدات الإرهاب القادمة من قطر.