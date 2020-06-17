دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» الـ233 المنتشرة في كل المناطق لمن يعانون من ارتفاع درجة الحرارة فقط، لافتةً النظر إلى أنه يُمكن أخذ إذن طبي طارئ عبر تطبيق «توكلنا»، خلال فترة منع التجول. وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها الصحة لخدمة الراغبين بالاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19» (ارتفاع الحرارة، أعراض تنفسية)، إذ يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات دون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات. كما أتاحت «الصحة» خدمة معرفة أماكن عيادات «تطمن» عبر موقعها الإلكتروني، إذ توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن العيادات التي هيأتها «الصحة». وأوضحت أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون الحجز المباشر، إذ يتم استقباله في المركز الصحي دون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات عليه الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/‏clinic.