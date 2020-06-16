خالفت أمانة تبوك 24 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المستهلكين من خطر فايروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنها إلى جانب مهماتها الرئيسية تعمل وعلى مدار الساعة من أجل حماية المواطنين والمقيمين من خطر جائحة كورونا، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح، والإصحاح البيئي والنظافة، وأعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خططها التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأضافت «تمكنت الفرق الرقابية خلال يومين من ضبط ومخالفة ما يزيد عن 97 محلا تجاريا، وإصدار 24 مخالفة تختص بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف للعاملين في المحلات».

ولفتت أمانة تبوك، أن الفرق الرقابية قامت بما يتجاوز الستمائة وخمسون جولة، جرى من خلالها توجيه 169 إنذارا للمخالفين، بالإضافة إلى تعقيم 579 موقعا، ورفع ما يزيد عن 2800 طن من النفايات.