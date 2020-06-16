التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية وعدداً من المواطنين.

وفي بداية اللقاء، نوه الأمير فهد بن سلطان بما قدمته الدولة وما صدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس «كورونا»، للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

وثمّن أمير المنطقة جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس «كورونا»، مشيراً إلى أن المشاريع بالمنطقة مستمرة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مثمناً في هذا الصدد جهود الأجهزة الحكومية في مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة لما فيه خدمة الوطن والمواطن واستمرار عملية البناء والتنمية، سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

حضر اللقاء، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.