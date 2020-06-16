أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة متابعتها نفوق أسماك على شواطئ القنفذة كما ظهرت في مقطع فيديو لأحد الصيادين، نتيجة الصيد باستخدام شباك ممنوعة. وأبلغ مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة، المهندس حسن المعيدي، أن الوزارة رصدت المخالفة في عرض البحر، وشكلت فريقا للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود للوصول إلى المتسبب في المخالفة الجسيمة، وأعد الفريق تقريرا بالحادثة بعد تحديد هوية الفاعل، وإحالته إلى الجهة المختصة تمهيدا لمحاسبته.وكشف المعيدي أن ما حدث جاء نتيجة استخدام أحد الصيادين شباك «شنشولا» ذات الفتحة الصغيرة الممنوعة نظاما، ما أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة والتخلص منها في البحر بالطريقة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، موضحا أن الأسماك النافقة اختفت بعد استهلاكها بواسطة الطيور والأسماك، ولم يتبق غير كميات قليلة لا تشكل أي خطر بيئي.وجدد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة التأكيد على حجم الضرر الذي تسببه شباك الصيد المخالفة بكافة أنواعها، وخطورة استخدام وسائل الصيد المخالفة، نظرا لما تسببه من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، وما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جارالله الغامدي، أن الوزارة اتخذت كثيرا من السياسات والتنظيمات لإدارة مصايد الأسماك على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، للمحافظة على استدامة الأحياء البحرية.