غادرت اليوم (الثلاثاء) الرحلة السادسة من الرحلات الاستثنائية التي وجهت بها القيادة الرشيدة لمساعدة المواطنين في أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمتابعة وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداع المواطنين العائدين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، وعدد من أعضاء السفارة، لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.

‪وعبّر عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسفارة المملكة لدى أستراليا، لما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة «كورونا».