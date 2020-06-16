أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 4267 حالة مؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل الإجمالي 136315 حالة، وتم تسجيل 1650 حالة تعافي و41 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي 89540 فيما بلغ مجموع الوفيات 1052 حالة وفاة.وبلغ مجموع الحالات النشطة 45315 منها 1910 حالة حرجة,وتصدرت مدينة الرياض في عدد الإصابات بتسجيلها 1629 حالة إصابة جديدة تليها جدة 477 حالة