في جراحة نادرة نجح فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد العام بجدة في إجراء عملية نادرة لمواطن في العقد السادس تتمثل في استئصال ورم بالغدة الكظرية والذي يعد من الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث يزن 4067 كغم ويبلغ طوله 31 سم، وبذلك يكون متضخماً عن الطبيعي بأكثر من 450 ضعفاً.



وأوضح استشاري جراحة الغدد والأورام وقائد الفريق الطبي الدكتور سعد آل عواض أن المريض كان يعاني من قصور في الشريان التاجي وتبين وجود الورم وتم عمل القسطرة القلبية وتركيب الدعامة ومن ثم تجهيزه لعملية استئصال الورم وتم ذلك بأخذ الإجراءات الطبية عالية الخطورة. وتم إجراء العملية واستئصال كامل الورم بفضل الله ثم بتضافر الجهود من قسم الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة والقلب.



وبيّن الدكتور أن العملية تعتبر نادرة، إذ إن نسبة حدوث هذا الورم مريض لكل مليون شخص ولكن بهذا الحجم فتعتبر حالات فردية مسجلة على مستوى العالم.



المريض خرج من العناية المركزة إلى الجناح الطبي العادي ويتلقى الرعاية الطبية تمهيداً لخروجه بإذن الله. وشارك في الفريق الطبي دكتور محمد ناصر استشاري التخدير والعناية المركزة والدكتور أحمد سمان استشاري أمراض القلب.