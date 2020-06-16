أصدر رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع قراراً بتشكيل لجنة مختصة بدراسة نقل طالبات سكاكا ودومة الجندل إلى كليات المدينة الجامعية.

ونص القرار على أن تكون مهمات اللجنة هي دراسة إمكانية نقل مقر دراسة الطالبات من مجمع كليات البنات بسكاكا ومركز الدراسات الجامعية بدومة الجندل إلى المدينة الجامعية، واقتراح الخطة الزمنية المناسبة لذلك ودراسة توزيع القاعات الدراسية.

وضمنت اللجنة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عضوية كل من: وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا، عميد عمادة القبول والتسجيل، المشرف على تقنية المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للمشاريع.

يذكر أن المدينة الجامعية بالجوف تتضمن العديد من المشاريع المخصصة للطالبات منها مشاريع مكتملة بنسبة 100 % كمبنى كلية التربية والمركز التجاري والاجتماعي وقاعة المحاضرات، حيث جاء تصميم المدينة الجامعية على قسمين متكافئين للطلاب والطالبات.