اعترضت وأسقطت قوات التحالف طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، التي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بنجران بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020)، وأن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء.