رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية.ووصف هذه التعديلات بأنها تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.وبين المهندس الراجحي أن تطوير أنظمة العمل في القطاع العام يشكل أهمية لحكومة المملكة، حيث تعمل فيه نسبة عالية من المواطنين والمواطنات، ما يجعله رافداً مهماً من روافد الإنتاج والتنمية، وداعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت الوزارة أن التعديل في النظام تم على المواد؛ 17، 20، 22، 29، 35، 37.