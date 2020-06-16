في وقت بدأت وزارة الصحة السعودية، نشر تفاصيل العدوى لبعض الحالات المصابة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد19)، أعلنت أمس (الإثنين) أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة التي سبقتها، 4507 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد19)، 36.7% منها سجلت في العاصمة الرياض (1658 حالة)، ليرتفع الإجمالي إلى 132048 حالة، منها 43147 حالة نشطة وضعها الصحي مطمئن، ومنها 1897 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المكثفة.وبينت أنها سجلت أيضا 39 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 1011 وفاة، وتم تسجيل 3170 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 87,890 حالة. وفي أولى تفاصيل لبعض حالات الإصابة، بينت الوزارة أن سيدة تسببت في عدوى 3 عائلات، بسبب المصافحة والعناق أثناء تجمع أسري عند جدتهم، وتم اكتشاف 9 حالات منهن 3 حالات منومة في المستشفى.