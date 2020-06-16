أكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. ودعت «الصحة» جميع أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية (عش بصحة) إلى الحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حيث يمكن الاطلاع على هذه الحسابات والاستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية (عش بصحة) بتويتر، وعلى الإنستقرام واليوتيوب، التلغرام، ‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الوقاية من كورونا.