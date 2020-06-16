أعلن رئيس غانا نانا أكوفو أدو أمس الأول، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، أن وزير الصحة الغاني كواكو أغيمانغ مانو قد أصيب بفايروس كورونا الجديد، وأنه نقل إلى المستشفى حيث تتم معالجته. وأضاف الرئيس الغاني أن وزيره أصيب أثناء المعركة التي يقودها لوقف تفشي الفايروس. ويبلغ عدد الإصابات في غانا أكثر من 11.400، وهو الأعلى في القارة الأفريقية. وتتبع غانا سياسة تقوم على تكثيف إجراء الاختبارات على السكان. وتقول السلطات إن الإصابات أسفرت عن 51 وفاة حتى الآن. وأثارت أنباء إصابة وزير الصحة بمرض كوفيد19، قلق الآباء والأمهات الذين أعيد أبناؤهم وبناتهم في الصفوف النهائية بالجامعات إلى قاعات الدراسة أمس، للتحضير لامتحاناتهم النهائية.