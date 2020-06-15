أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، بدء المرحلة الثالثة لاستقبال جميع الراغبين بعمل فحص كورونا المستجد بمركز الرعاية الصحية الأولية بالعزيزية في عرعر.

ولفتت صحة الشمالية، إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأشارت إلى أن الحجز سيكون عن طريق تطبيق "صحتي الإلكتروني" الذي يهدف إلى اكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يسهم في عدم تفاقم المرض، من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساء خلال أيام العمل الرسمي.

وأوضحت صحة الشمالية أنه سيتم التوسع بالفحص في محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة وستحدد أماكنه.