أكد الخبير الفلكي سلمان آل رمضان لـ«عكاظ» أن الحالة الجوية للأسبوع الجاري يستمر فيها عصف رياح البوارح، وهي الشمالية الغربية تنشط مع شروق الشمس وتهدأ مع الغروب وتكون جافة، وتثير الغبار والأتربة وتترسب ليلا في الأعالي وعلى الأشياء.

وأوضح آل رمضان بأنها ستكون في منتصف الأربعينات نهارا، مع إشعاع شمسي عالٍ، بينما ستكون في منتصف الثلاثينات ليلا.

وأشار آل رمضان إلى أنه وبحسب المواسم الفلكية سيكون يوم (الأربعاء) القادم 17 يونيو، الدر ٣٢٠ (العشرة الثانية بعد الثلاثمائة من سنة الدرور)، وفيها يطول النهار ويقصر الليل، وسيكون فيها دخول فصل الصيف فلكيا، وهبوب بارح العنب.