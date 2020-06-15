أوقفت النيابة العامة في منطقة الباحة شاباً (٢٥ عاما) إثر تداول وسائل التواصل مقاطع فيديو تتضمن تجوله في طرق إحدى القرى متنكرا بزي أثار الفزع، ودفع المتداولين إلى وصفه بالجني.

وباشرت النيابة التحقيق مع الشاب، وعلمت «عكاظ» أنه عزا التنكر بالخمار والعباية وصبغ وجهه بالفحم إلى رغبته في تفريق شبان القرية الذين اعتادوا التجمع للسهر بالقرب من منزله.

يذكر أن الشاب طالب جامعي، ومستأجر مع أسرته في إحدى القرى بحكم أنه ينتسب لقبيلة من خارج المنطقة، وأقر في التحقيق بأنه سبق أن قدم المشهد ذاته في إحدى القرى قبل 5 أعوام على سبيل المزاح مع جيرانه.