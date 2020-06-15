أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأثنين) تسجيل 4507 حالة مؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل مجموع الحالات الى 132048 فيما تم تسجيل 3170 حالة تعافي جديدة ليصل الاجمالي الى87890 ، وتم تسجيل 39 وفاة ليصل مجموع الوفيات الى 1011 ، وبلغ مجموع الحالات النشطة 43147 منها 1897 حالة حرجةوتوزعت الاصابات بين المناطق على النحو التالي: الرياض 1658 جدة413 مكة389 الدمام270 الهفوف205 القطيف183 الطائف130 المدينة المنورة125 الخبر89 خميس مشيط85 ابها55 الجبيل53 صفوى45 المبرز45 بريدة39 الظهران38 حفر الباطن36 الخرج36 ينبع28 المزاحمية27 حوطة بني تميم26 نجران24 الرس23 وادي الدواسر21 الباحة20 الخفجي18 الدرعية17 عنيزة15 راس تنورة15 حائل14 تبوك14 محايل عسير 13 بيشة12 شرورة12 عفيف12 قصيباء11 خليص11وأشارت الصحة في بيانها أن سيدة تسببت بعدوى 3 عائلات بسبب المصافحة والعناق أثناء تجمع أسري عند جدتهم وتم اكتشاف 9 حالات منهن 3 حالات منومة في المستشفى