يصوت مجلس الشورى اليوم (الاثنين) على توصية عضو المجلس فهد بن جمعة بشأن وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.

وأشار بن جمعة إلى أن توصيته من شأنها تحفيز المواطنين السعوديين على الانخراط في سوق العمل، وترغيبهم في وظائف قد لا تكون مرغوبا فيها سابقاً.

وقال عبر «تويتر» أمس (الأحد): «غداً موعد التصويت على توصيتي (على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة).. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً».