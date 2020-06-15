تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية وأماكن حفظ وتداول المواد الغذائية. ويأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.



وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة تمكنت من ضبط 90 حبة دجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لسوء النقل والتخزين وبداخل مركبة نقل غير مخصصة لذلك. وتم إتلاف الكمية كاملة وحجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وتؤكد الأمانة أن الفرق الرقابية تعمل بشكل مكثف بهدف منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتصحيح الأوضاع المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.