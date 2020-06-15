أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.وثمَّن النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام؛ وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.وقال المعجب: «إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين»، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.من ناحية أخرى، أصدر خادم الحرمين أمرا بترقية وتعيين 88 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.