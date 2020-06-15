تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020، من انتزاع 1279 لغماً منها لغمان مضادان للأفراد، و238 لغماً مضادة للدبابات و1036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169.434 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.