تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس (الأحد)، من وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور ايه كي عبدالمؤمن.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فايروس «كورونا» المستجد.من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي (شمال شرقي العراق)، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.