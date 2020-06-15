أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة بطائرات بدون طيار، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا.وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملاً مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.