أكد عدد من أهالي منطقة نجران فخرهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها القطاعات العسكرية المرابطة في جبهات الحد الجنوبي ضد المليشيات الحوثية الإيرانية. وقالوا إنهم يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، لثقتهم في ما يسطره الأبطال الأشاوس في مختلف الجبهات. وأضافوا أن ما تقوم به المليشيات الحوثية محاولات يائسة لزعزعة أمن المملكة بتخطيط من إيران. وأشاروا إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيات تتحطم أمام قدرات قوات الدفاعات الجوية السعودية.وكانت الدفاعات الجوية قد تصدت لصاروخ باليستي قبل أمس (السبت) أصيب بسبب شظاياه عدد من الأشخاص بمنطقة نجران إصابات طفيفة.وجالت «عكاظ» في عدد من الأحياء المحاذية للحدود أثناء فترة السماح بالتجول، والتقت عددا من الشباب والأطفال، الذين أكدوا فخرهم بالانتصارات التي تحققها جميع القوات العسكرية وهي تواجه عدوا لا يريد الخير للوطن والمواطن.