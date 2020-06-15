ثمن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة، في سبيل مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، مدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.