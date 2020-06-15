أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق «تباعد» الذي يساعد المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفايروس كورونا. ويخدم تطبيق «تباعد» جميع الأفراد الموجودين في المملكة ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن تتم إتاحته لاحقاً على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين، حيث يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفايروس كورونا سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.ويشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصاً تم تأكيد إصابته بالفايروس خلال الـ14 يوما الماضية. وفي حال مخالطة مصاب بالفايروس، فإن التطبيق سيشعر المستخدم عن طريق اتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، التي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم. وعند التسجيل في تطبيق «تباعد» لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/غير نشط).وفي الغالب لا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات، وعند إرسال البيانات والاستبانات الصحية.ويمكن التطبيق المستخدم من حرية مشاركة نتائج فحص الإصابة بالفايروس إذا كانت إيجابية من عدمها مع التذكير أن مشاركة التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطهم المستخدم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سوياً على احتواء انتشار الفايروس.ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط: https://apple.co/2B9FZ6c.