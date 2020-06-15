أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمانات والبلديات في الفترة من 8-14 من شوال الجاري، أعمال تطهير وغسل 85191 موقعاً على مستوى المناطق والمحافظات والمدن وأوضحت أن الفرق الميدانية المتخصصة نفذت حملات مكثفة لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية.وشارك في هذه الحملات 9362 فرداً يعملون في مجال الإصحاح البيئي ومسؤولين من مشرفين ومراقبين ميدانيين، تدعمهم 6491 آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ تلك الأعمال.ولفتت إلى أن أعمال التطهير تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فايروس كورونا المستجد COVID 19، وتشمل غسل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية.