أكدت وزارة الصحة أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتبرع بالدم، الذي يعتبر عملا إنسانياً نبيلاً، إذ يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة لنقل الدم.وأوضحت خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي وافق (الإثنين 14 يونيو) أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق «موعد»، واختيار أقرب منشأة للمتبرع. وفي الوقت الذي يرغب فيه.يذكر أن “الصحة” نجحت خلال فترة جائحة كورونا في الحفاظ على وفرة المخزون في بنوك الدم، حيث بلغ عدد المتبرعين خلال فترة الحجر من 27/‏7 حتى 8/‏10/‏1441 نحو 50 ألف متبرع ومتبرعة في جميع المناطق الصحية.وجاء هذا العدد من المتبرعين نتيجة إقامة عدة حملات تبرع بالدم في المناطق الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية في ظل هذه الجائحة وبشعارات تخدم الوقاية ومن بينها (تبرع بلا تجمع)، وحملة (خليك حنا نجيك)، إذ كان لها أثر كبير في تعزيز كفاءة المخزون.وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود «الصحة» وسعياً منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم ومتبرعين دائمين وليصبحوا مصدراً لأكسير الحياة للمرضى وعوناً وعطاءً للمحتاجين لقطرة من دم.