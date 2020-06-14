شارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي نفذت في عدد من مستشفيات المنطقة.

ففي مدينة سكاكا، قام منسوبو الفرع والمتطوعون اليوم (الأحد) يتقدمهم مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان، بتدشين حملة التبرع التي تمت بمستشفى النساء والولادة والأطفال.

وفي دومة الجندل وطبرجل والقريات، تمت المشاركة بالحملة من قبل منسوبي المراكز الإسعافية يرافقهم المتطوعون والمتطوعات.

تجدر الإشارة إلى أن فرع الهيئة في منطقة الجوف وفي باقي فروع المملكة، يحرص على هذه المشاركة الإنسانية، لا سيما في ظل مواجهة جائحة فايروس كورونا، مع مراعاة التباعد في مراكز التبرع وأخذ الاحتياطات الشخصية بما يضمن سلامة الجميع.