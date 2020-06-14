توفي 5 أشخاص، وأصيب شخصان في حادثة مرورية وقعت مساء اليوم (الأحد) على طريق عقبة ضلع الرابط بين منطقتي عسير وجازان.وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق عقبة ضلع، وتمت مباشرتها بـ 4 فرق إسعافية.وأضاف: «اتضح تصادم مركبتين من نوع أكورد والأخرى (ديّنا)، ونتج عن الحادثة الأليمة وفاة 5 أشخاص وإصابتين، تم نقلهم لمستشفى الدرب العام».