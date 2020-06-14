صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 6 مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزاناكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.