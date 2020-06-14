تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بإقامة حملات تبرع بالدم في فروع الهيئة بمناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية اليوم (الأحد) بالتعاون صحة المنطقة الشرقية ممثلةً ببنك الدم الإقليمي حملة للتبرع بالدم بمسمى (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة) بمبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية بمدينة العمال في الدمام. ودشن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي الحملة وتبرع بدمه معلناً انطلاق الحملة التي استهدفت الموظفين والمتطوعين في الهيئة، وشكر صحة المنطقة الشرقية وبنك الدم الإقليمي لمساهمتهما في إنجاح الحملة. وتأتي مبادرة الهيئة لتنظيم هذه الحملة للمساهمة في دعم بنوك الدم بمناطق المملكة بوحدات الدم، للمساهمة بإذن الله تعالى في إنقاذ الحالات الحرجة من المرضى والمصابين.