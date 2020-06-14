تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة. أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين الأسبوع الماضي، إذ بلغ إجمالي ما تمت مصادرته 535كغم من الخضراوات والفواكه، وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 95 كغم خضراوات فاسدة. وتؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها، نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عدداً من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.