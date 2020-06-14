حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في أولمبياد التصميم الفني والذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط «بنات» وذلك بمجال «البحث العلمي» إضافة إلى تسعة متقدمة في مجالات الجائزة الأخرى.



وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطالبات الفائزات في هذه المسابقة متمنياً لهم المزيد من التوفيق وأن تكون هذه المسابقة حافزاً لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق المزيد من التميز.



من جهتها هنأت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم الطالبات الفائزات في المسابقة، مشيرة إلى أن مسابقة أولمبياد التصميم الفني تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال للطالبات ونشر الوعي بدور مجالات التصميم الفني وتقنياته، وإطلاق الخيال الفني الإبداعي للطالبات وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة.



هذا وقد حققت الطالبة خلود حكمي المركز الأول ذهبي في مجال «البحث العلمي»، والطالبة فرح الغامدي المركز الأول فضي في مجال «تصميم معالم سعودية» وحققت الطالبة لتين العميري المركز الأول فضي في مجال «تصميم دميتي» وحققت الطالبة رغد الدوسري المركز الأول فضي في مجال «تصميم معالم سعودية».



كما حققت الطالبة شموخ باقازي المركز الرابع ذهبي في مجال «تصميم دميتي» وحققت الطالبة لانا العتيبي المركز الثاني فضي في مجال «تصميم دميتي»، وحققت الطالبة جود النعيم المركز الثالث فضي في مجال «تصميم معالم سعودية»، وحققت الطالبة ميرال الدخيل المركز الأول برونزي في مجال «تصميم معالم سعودية»، كما حققت الطالبة حصة اللهيبي المركز الثاني في مجال «تصميم دميتي» وحققت الطالبة نمير الشهري المركز الثاني في مجال «تصميم أضواء خيالية».