صرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م)، تمكنت القوات المشتركة صباح أمس (السبت) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، وبلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد 312 صاروخاً باليستياً. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء.من جهته، صرّح نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع بأن رجال الدفاع المدني باشروا أمس (السبت) بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ باليستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، ونتجت عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.