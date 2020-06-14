أغلقت أمانة محافظة جدة أمس (السبت)، مركزا تجاريا شهيرا بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.ورصد مراقبو بلدية العزيزية تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم توفر كمامات، إضافة إلى عدم وجود أي تنظيم من مسؤولي المركز للحد من التجمعات، ما أسهم في إغلاقه.وحددت وزارة الداخلية عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ، ويشمل مخالفات عدة، ومنها أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة (5000) ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.فيما ينص النظام على مضاعفة العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.